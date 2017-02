Tuto : la composition gourmande à offrir  

Les bouquets aux légumes de nos fleuristes vous ont donné l'eau à la bouche ? Vous rêvez d'épater vos amis avec des compositions à croquer ? Gilles et Djordje ont la recette de votre succès. Aujourd'hui, ils vous proposent de confectionner une composition gourmande à offrir. Ils prennent comme base un pâtisson et ils vont y piquer des légumes et des fleurs comestibles. Regardez et écoutez bien leurs conseils pour faire vous aussi des compositions originales et appétissantes ! Extrait de l'épisode 5 de "C'est le bouquet - La bataille des fleuristes" du samedi 11 février à 16h05 sur TF1.