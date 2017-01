Tuto : comment faire un centre de table original ?  

Vous rêvez d'apprendre à fleurir vos tables de fête ? Suivez vos deux guides Gilles et Djordje, assistés par Elsa Fayer ! Aujourd'hui, ils vous apprennent à faire un petit centre de table design et original. Vous aurez besoin de différents accessoires : un petit récipient en verre, une cordelette et des petites fleurs. Il n'y a pas de recette miracle, laissez libre court à votre imagination et à votre créativité ! Choisissez les couleurs que vous aimez, il faut que votre réalisation vous ressemble. Extrait de l'épisode 2 de "C'est le bouquet - La bataille des fleuristes" du samedi 28 janvier à 17h05 sur TF1.