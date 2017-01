Tuto : comment réaliser un bouquet rond ?  

Vous rêvez de réaliser chez vous des bouquets dignes de nos 11 professionnels ? Gilles Pavan et Djordje Varda vous révèlent la méthode infaillible des fleuristes et leurs petits secrets pour signer le bouquet parfait ! Aujourd'hui, les deux juges vous expliquent comment réaliser un petit bouquet rond très facilement. Suivez bien les différentes étapes de la confection et écoutez chaque astuce de nos deux professionnels de la fleur. Extrait de l'épisode 1 de "C'est le bouquet - La bataille des fleuristes" du samedi 28 janvier à 16h05 sur TF1.