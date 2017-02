Tuto : réaliser un serre-tête fleuri pour un enfant  

Vous rêvez d'épater vos enfants avec des créations en fleurs taillées pour eux ? Gilles et Djordje ont des idées ! Aujourd'hui, ils vous apprennent à faire un serre-tête fleuri. Il faudra pour la base un serre-tête tout simple et des fleurs qui plairont à votre petite fille. N'hésitez pas à être créatif et à mettre de la couleur. Avec du fil laiton, faite la base de la couronne avec des feuilles. Ensuite, munissez-vous de colle végétale pour coller vos fleurs sur le serre-tête. Suivez bien les instructions de Gilles Pavan et Djordje Varda pour réussir une belle couronne et faire plaisir à vos enfants. Extrait de l'épisode 3 de "C'est le bouquet - La bataille des fleuristes" du samedi 4 février à 16h05 sur TF1.