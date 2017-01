Un Ange passe et rencontre Elsa Fayer  

La compétition bat son plein. Elsa Fayer en profite pour aller voir les candidats en pleine préparation de leur bouquet signature. La rencontre avec Ange est un moment magique. Tatoué de la tête aux pieds, Ange est un homme atypique et attachant. Du haut de ses 43 ans, ce corse a soif d’apprendre ! Et comme il le dit, dès qu'il "tripote de la fleur", il est heureux ! Il compte bien faire ses preuves dans ce concours et aller le plus loin possible et pourquoi remporter la compétition. Extrait de l'épisode 1 de "C'est le bouquet - La bataille des fleuristes" du samedi 28 janvier à 16h05 sur TF1.