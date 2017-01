Un duo de juges et un incroyable magasin aux mille et une fleurs  

Les 11 candidats fleuristes sont prêts à rentrer dans la compétition. L'un d'entre eux pourra réaliser son rêve : remporter la somme de 25 000 euros pour ouvrir ou développer pour la première fois sa boutique ! Pour les accompagner mais surtout pour les juger tout au long de cette compétition, deux professionnels émérites et intransigeants : Gilles Pavan, artisan-fleuriste à Montauban et juge des concours de Meilleur Ouvrier de France et Djordje Varda, créateur floral emblématique du palace parisien Le Ritz, aujourd’hui basé à Saint-Barthélemy. Les plus grandes fortunes du monde le plébiscitent. Les célébrités se l’arrachent. Un duo complice et complémentaire emmené par Elsa Fayer. Découvrez également la serre, l'espace de travail des candidats, et le magasin rempli de mille et une fleurs plus belles les unes que les autres, ainsi que des vases et différents accessoires. Extrait de l'épisode 1 de "C'est le bouquet - La bataille des fleuristes" du samedi 28 janvier à 16h05 sur TF1.