Un soulier à magnifier  

Après le départ de Lucie, ils ne sont plus que 6 fleuristes en compétition ! Et à la suite de cette épreuve, il y aura une seconde élimination aujourd’hui… Les candidats sont sous pression ! Gilles Pavan et Djordje Varda leur dévoilent la nouvelle étape du concours : fleurir une cloche en verre qui renferme un soulier d’une grande marque pour le mettre en valeur afin qu’il puisse être présenté dans une vitrine pour un événement ou une présentation de presse. Deux difficultés : il faudra que la chaussure reste visible et la cloche devra être transportable. L’escarpin est le soulier fétiche des femmes ! Nos fleuristes doivent donc créer un écrin floral digne de ce soulier d’exception. Qui remportera cette nouvelle épreuve ? Qui sera éliminé ? Extrait de l'épisode 4 de "C'est le bouquet - La bataille des fleuristes" du samedi 4 février à 17h05 sur TF1.