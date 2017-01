William : "La concurrence, ça me motive !"  

Découvrez le portrait de William, candidat de l'émission "C'est le bouquet" la bataille des fleuristes ! C’est à 17 ans que William quitte sa Corse natale pour apprendre le métier de fleuriste à Nice. Il se fait alors rapidement une place dans le milieu. Responsable de boutique, il a tout de l’employé modèle et préféré des clients. Ce jeune homme a conscience de ce qu’il vaut et semble ne douter de rien ! William a un univers de prédilection : le mariage. Ce qu’il aime, c’est travailler les mises en scène florales. Son style : « moderne, graphique et linéaire ». Son travail est impeccable, précis, « lisible au premier coup d’œil ». C’est un compétiteur dans l’âme : « Mon ambition c’est de tous les écraser ! ». Rendez-vous samedi 28 janvier à 16h05 sur TF1 pour le premier épisode de "C'est le bouquet".