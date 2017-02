Deux anciennes voisines se retrouvent dans Camping Paradis !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Lundi 13 mars, Laurent Ournac vous invite à l'élection de Miss et Mister Camping sur TF1 ! Et c'est à 20h55 que ça se passe ! La joyeuse équipe du Camping Paradis rouvre ses portes pour un épisode 100 % inédit. Au programme : du glamour, des paillettes sur fond de romance. Forcément, qui dit nouvel épisode, dit nouveau casting. Deux anciennes voisines, qui se sont côtoyées pendant plusieurs années, sans forcément se croiser, se donneront la réplique dans deux semaines. Il s'agit d'Elodie Varlet et Juliette Chêne. Les deux jeunes femmes ont joué dans Plus Belle la Vie pendant plusieurs années, et ont habité dans le même quartier.

Dans le prochain épisode de Camping Paradis, plusieurs histoires vont s'entrecroiser. D’une part, Stéphane (Philippe Caroit) décide de profiter de ce séjour au camping pour annoncer à sa fille Marion qu’il a refait sa vie avec Béatrice (Cécile Pallas), la meilleure amie de sa mère, décédée depuis deux ans. De son côté, Simon est déterminé à reconquérir son ex Elsa, jouée par Elodie Varlet, venue passer des vacances au camping avec Muriel, interprétée par Juliette Chêne. Petit problème : Elsa n’arrive pas à lui dire qu’elle est en couple avec Muriel, sa nouvelle compagne. Vous l'aurez compris, les deux anciennes actrices jouent le rôle d'un couple... Et vous êtes loin d'être au bout de vos surprises !

Ne manquez pas Camping Paradis, lundi 13 mars à 20h55 sur TF1 !