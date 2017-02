Laurent Ournac vous convie à l'élection de Miss et Mister Camping !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Après des mois d'absence, Camping Paradis est de retour sur TF1 ! Lundi 13 mars, Tom et toute sa joyeuse équipe reprennent du service pour un nouvel épisode inédit ! Au programme : un concours de Miss Camping particulièrement caliente ! Si l'été n'a pas encore pointé le bout de son nez au camping Paradis, le baromètre affiche déjà 30 degrés à l'ombre. Pour cette nouvelle aventure, Stéphane se rend chez Tom pour annoncer officiellement à sa fille, Marion, qu’il a refait sa vie avec Béatrice, la meilleure amie de sa mère, décédée depuis deux ans, qui est présente dans le camping...

De son coté, Simon décide de reconquérir son ex, Elsa, venue passer des vacances au camping avec Murielle. Mais Elsa ne parvient pas à lui dire que Murielle est sa nouvelle compagne, celle pour qui elle l'a quitté... Pendant ce temps, une élection de Miss et Mister Camping est organisée. Compétiteur dans l'âme, Parizot est prêt à tout pour gagner, quitte à renier père et mère... Vous l'aurez compris, ce nouvel épisode inédit de Camping Paradis promet déjà monts et merveilles. Comment Marion digérera l'annonce de son papa ? Simon acceptera-t-il de voir son ex dans les bras d'une autre ? Et surtout, qui remportera l'élection tant convoitée de Miss et Mister Camping ?

Réponse lundi 13 mars à 20h55 sur TF1 !