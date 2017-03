Laurent Ournac : « Je vais être le réalisateur d'un épisode de Camping Paradis ! »

Par SDB | Ecrit pour TF1 |

Content de retrouver le Camping Paradis pour de nouvelles aventures ?

Après quelques mois de pause, on est évidemment très contents de se retrouver. Nous sommes comme une petite famille.

Nous avons eu des départs avec quelques pincements au cœur mais les nouvelles arrivées nous amènent de s nouveaux challenges, avec de nouvelles connections à mettre en place.

Quand on arrive au printemps pour le tournage, période où l'on découvre de nouveaux scénarios et de nouveaux réalisateurs, cela nous procure de nouvelles énergies. On est tous très motivés !



Le prochain épisode « Miss Camping » est diffusé lundi 13 mars sur TF1. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?

Le camping paradis propose de nouvelles activités aux Campeurs et dans cet épisode, Tom et son équipe proposent une élection de Miss Camping. Adèle et Audrey trouvent que c’est réducteur d’organiser uniquement un concours de Miss Camping, alors elles proposent d’ajouter une élection de Mister Camping. Tout le monde peut se présenter… même Monsieur Parizot !



Connaissiez-vous Juliette Chêne, Philippe Caroit et Elodie Varlet avant cet épisode ?

Je connaissais Philippe Caroit qui avait déjà tourné dans un autre épisode mais aussi en tant que comédien. Mais je n’avais jamais tourné avec Juliette et Elodie. C’est aussi la force de la série d’inviter des guests.

Nous avons dû en avoir plus d'une cinquantaine depuis le début !



Quels guests vous ont particulièrement marqué ?

Il m'est difficile de répondre à cette question, mais si je devais en choisir deux, j'évoquerai la présence de Pascal Légitimus car j’ai grandi avec les Inconnus et la télé des Inconnus et c’était un vrai bonheur pour moi de tourner

avec celui qui m’a donné envie de faire ce métier.



J'ai également un autre souvenir très tendre avec Gil Alma, actuellement dans Nos Chers Voisins, qui a tourné avec nous le second épisode de la série.

Il allait être papa durant le tournage, qui se déroulait à l'époque du côté d'Angoulême et on l’a mis directement dans le train pour assister à la naissance de son enfant !



Comment s’est passé l’arrivée des deux nouvelles recrues au Camping : Audrey et Adèle ?

Elles sont arrivées dans le même épisode mais pas de la même manière.

Audrey est arrivée comme nouvelle employée du Camping.

Quant à Adèle, Tom la connaissait depuis toute petite car elle venait en vacances au Camping Paradis. Ils se sont retrouvés et Tom lui a proposé de rester en tant qu’animatrice.



D’ailleurs, comment décririez-vous leurs personnages ?

Audrey a un côté comédie et ressemble un peu à Tom. Elle aime écouter les gens et les aider. Elle garde aussi un fond d’humour et d’ironie.

Quant à Adèle, c’est la bonne copine. Elle dit les choses sans détour et de manière plus cash.



Avez-vous une anecdote croustillante de tournage à nous raconter ?

Nous avons eu un grand fou rire avec Patrick qui joue Xavier. On est au bar avant la Fiesta Boom Boom et le personnage de Xavier dit à Tom : « On est célibataires tous les deux, peut-être qu’on devrait s’installer ensemble ! ».

Dès que Xavier me regardait, nous partions en fous rires ! Ainsi que toute l'équipe !



Comment imaginez-vous l’évolution de votre personnage ? Proposez-vous des idées sur le scénario? Aimeriez-vous réaliser un épisode ?

Il faut que Tom évolue dans sa vie personnelle pour aller encore plus loin.

Mais je n’interviens pas dans l’écriture, ni dans la réalisation des épisodes. Sauf que cette année, je vais enfiler la casquette de réalisateur sur l'un d'entre eux !

C’est non seulement un nouveau challenge pour moi mais aussi pour toute l’équipe, dont j'ai le soutien !

C’est un vrai bonheur de passer derrière la caméra et ce sera, je pense, une super expérience !



Vous connaissez bien l’équipe de Danse avec les Stars, est-ce que cela vous plairait de faire un épisode de Camping Paradis avec eux ?

J'adorerai le faire, d'autant plus que la danse est souvent présente dans Camping Paradis, mais il faudrait créer un événement pour mettre en valeur les danseurs et/ou le jury.

J’aimerais bien que Sandrine Quétier vienne aussi ! Je suis sûre que le public serait ravi !



Quels sont les retours que vous avez sur la série de la part du public ?

Il y a un vrai rendez-vous de pris avec le public. Chaque épisode est indépendant et les téléspectateurs sont ravis de nous retrouver. Les gens me disent toujours qu'ils ont envie de partir en vacances avec nous, au Camping.

Et je suis sûr que si le Camping Paradis existait réellement, nous serions complets tout le temps !