OFFICIEL – Le jeu Camping Paradis débarque sur iOS !

Par Martin TRAN | Ecrit pour TF1 |

C’est cadeau : en attendant Noël, nous vous annonçons que le jeu Camping Paradis arrive désormais en version iOS !! Possesseur d’iPhone, n’attendez pas pour télécharger ce jeu qui va vous plonger dans le monde de Tom et son équipe !

N’attendez pas, n’hésitez pas : découvrez la toute nouvelle version du jeu Camping Paradis sur iOS !

Dans la peau de Tom, où vous le voulez, quand vous le voulez !

Les possesseurs de téléphone Androïd l’ont déjà testée et approuvée… aujourd’hui, place à nos amis qui ont des iPhone : nous l’avions vu, beaucoup d’entre vous ont crié haut et fort qu’ils souhaitaient eux aussi avoir l’appli Camping Paradis sur leurs smartphones dotés d’un système iOS. La chose est aujourd’hui réparée, et tous, vous allez pouvoir vous plonger dans la vie de Tom au sein de son Camping Paradis !!

Le jeu Camping paradis n’attend plus que vous !

Vous l’aurez compris : ce jeu Camping Paradis vous promet des heures de jeu folles et passionnantes à souhait, des heures durant lesquelles vous allez construire et gérer le camping dont vous avez toujours rêvé !

Alors n’attendez plus et venez prolonger l’expérience Camping Paradis dès aujourd'hui :

- pour les smartphones iOS : http://ow.ly/xZy3307lgzD

- pour les Android : http://ow.ly/bARr307lgvM

Retrouvez également le jeu sur la page Facebook de Camping Paradis, le jeu, et pour toute question concernant le jeu Camping Paradis, écrivez à support-games@groupe-jla.com .

Et en attendant de jouer, si on se faisait, tous ensemble… une petite Fiesta Boum Boum !!