Cette soirée-là, le concert événement en hommage à Claude François

M Pokora a battu des records. Son dernier album My Way sorti le 21 octobre dernier s’est d’ores et déjà vendu à plus de 300000 exemplaires (disque de platine). A l’occasion de l’énorme succès de son album de reprises, TF1 vous invite à un concert événement depuis le Zénith de Paris le 14 janvier prochain et vous propose de revivre en chanson les plus beaux titres de Cloclo dès 20h55! Préparez-vous à danser et chanter sur les tubes d'un des chanteurs les plus populaires en France !

Les plus grands artistes français accompagnés d’une quarantaine de danseurs reprendront à leur manière « Belinda », « Alexandrie Alexandra »,« Chanson populaire », « Si j’avais Un Marteau », « Le Téléphone Pleure », « Magnolias For Ever »… et beaucoup d’autres succès de Claude François, pour vous offrir un show musical inédit. Seront présents Amir, Ben L’Oncle Soul, Black M, Camille Lou, Florent Mothe, Florent Pagny, Gilbert Montagné, Isabelle Boulay, Jenifer, Julien Clerc, Kids United, Lio, M.Pokora, Patrick Juvet, Serge Lama, Tal, Vincent Niclo et bien d’autres afin de nous faire revivre toutes ses célèbres chansons populaires. Rendez-vous le 14 janvier dès 20h55 sur TF1 pour découvrir cette soirée inédite !