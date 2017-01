Cette soirée-là : une soirée à ne pas manquer sur TF1

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Samedi 14 janvier, M Pokora et TF1 rendent hommage à Claude François. Paillettes, pattes d’eph et bonne humeur sont de rigueur.

M Pokora caracole en tête des ventes avec son album hommage à Claude François. My Way est déjà certifié triple disque de platine et ce n’est pas près de s’arrêter. Pour fêter ce succès mais surtout faire la fête au rythme de « Magnolia Forever » et « Le lundi au soleil », le jeune homme a réuni autour de lui, au Zénith de Paris, une ribambelle d’artistes de toutes les générations. L’objectif : célébrer la discographie de l’un des plus grands chanteurs de la variété française.



Le concert a été capté le week-end dernier et il sera diffusé ce samedi 14 janvier. L’émission est logiquement baptisée Cette soirée-là, référence plus qu’assumée à Claude François et elle regroupe le gratin de la variété actuelle française : Jenifer, Tal, Florent Mothe, Camille Lou, Alain Chamfort, Florent Pagny, Lio, Ben L’Oncle Soul, Kids United, Amir. Mais la soirée réservera aussi quelques surprises : des sketchs et autres plaisanteries. Michael Youn fera-t-il une bonne Claudette ? Omar Sy jouera-t-il Cloclo ? Réponse samedi soir, à partir de 20h55.

En attendant de chanter à tue-tête « Belle, belle, belle » et les autres tubes mythiques de Claude François, découvrez la bande-annonce de Cette soirée-là.