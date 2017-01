M Pokora a reçu un beau cadeau au Zénith

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

M Pokora continue de surfer sur la vague du succès avec son album My Way. Le chanteur a reçu sur la scène du Zénith son triple disque de platine.

Coup gagnant pour le retour aux affaires de M Pokora. Le chanteur qui reprend Claude François dans son album My Way continue de surfer sur la vague du succès et rien ne semble l’arrêter. Il est toujours en tête des ventes d’album et le nouveau coach de <em>The Voice</em> vient de recevoir un beau cadeau alors qu’il enregistrait au Zénith, Cette soirée-là, une série de concerts dédiés à Clo-clo. En effet, M Pokora a reçu son triple disque de platine, une récompense pour les 420 000 exemplaires écoulés depuis la sortie de l’album le 21 octobre dernier. Avec les nombreuses échéances qui arrivent, (The Voice dans les prochains mois et la tournée My Way qui débute le 3 mars), il est certain que les ventes vont continuer à progresser.



Ravi par cette récompense, M Pokora a partagé sur Instagram une photo dans laquelle il pose avec son imposant trophée. Tout sourire, le jeune homme qui arbore un nouveau look, se trouve sur la scène du Zénith devant une foule qui l’acclame. En guise de commentaire, il écrit : "Reçu mon triple platine sur la scène du zénith de Paris ce soir pendant le tournage de #cettesoireela ! Plus de 420.000 fois MERCI les ami(e)s !! On est ensemble".





Pour les malheureux qui n’ont pas pu assister au concert Cette soirée-là, pas de panique, le spectacle sera diffusé sur TF1 le 14 janvier prochain. Et il réserve de nombreuses surprises puisqu’un parterre exceptionnel d’invités a été retenu pour rendre hommage à Claude François. Omar Sy, Florent Pagny, Julien Clerc, Ben l’Oncle Soul, Amir, Jenifer, Camille Lou, Florent Mothe ou encore Serge Lama feront revivre les titres de la légende de la variété française.