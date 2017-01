M. Pokora se déchaîne et enflamme la scène

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

1962. C’est l’année de la sortie du titre "Belles Belles Belles", premier tube qui marqua les esprits et la carrière fulgurante d’une légende de la chanson française : Claude François. A l’occasion de l’énorme succès de l’album de reprises de M.Pokora, TF1 vous a proposé une incroyable soirée en direct du Zénith de Paris afin de vous faire revivre en chanson les plus beaux titres de "Cloclo" ! Pour assurer les tubes d'un des chanteurs les plus populaires en France, Claude François, les plus grands artistes français accompagnés d’une quarantaine de danseurs ont repris à leur manière "Belinda", "Alexandrie Alexandra", "Chanson populaire", "Si j’avais un marteau", "Le téléphone pleure", "Magnolias for ever"… et beaucoup d’autres succès de Claude François, pour vous offrir un show musical inédit.

M.pokora qui a ouvert le bal a littéralement déchaîné le public avec son énergie débordante et a mis le feu sur scène. Mais le coach de The Voice n'était pas le seul à faire le show puisqu'à ses côtés, on a retrouvé Amir, Black M, Camille Lou, Florent Mothe, Florent Pagny, Jenifer, ou encore Julien Clerc et bien d’autres afin de nous faire revivre toutes ses célèbres chansons populaires. Vous l'aurez compris, la soiée était riche en émotion et en chansons, de quoi faire danser les téléspectateurs toutes la nuit.

Vous avez loupé l'émission ? Pas de panique, retrouvez le replay juste en-dessous.