Amir - "Chanson populaire" (Claude François)  

Depuis le Zénith de Paris, les artistes défilent sur scène pour rendre hommage à une icône de la chanson française : Claude François ! C'est au tour d'Amir d’interpréter une chanson qui porte bien son nom puisque c'est une chanson très populaire de l'artiste : "Chanson populaire". Préparez-vous à danser et à chanter sur l'un des tubes qu'on connait tous ! "Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petits riens, ça se chante et ça se danse et ça revient ça se retient comme une chanson populaire" ! Amir nous offre une très belle interprétation de ce tube légendaire accompagné par des danseuses de talent. Extrait de l'émission "Cette soirée-là" du samedi 14 janvier 2017 sur TF1.