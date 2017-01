Camille Lou - "Il fait beau, il fait bon" (Claude François)  

La soirée bat son plein et les artistes défilent sur la scène du Zénith pour rendre hommage à une légende de la chanson française : Claude François. A 24 ans, Camille Lou est une jeune femme pleine de ressources ! Elle se lance sur la scène et interprète une chanson rythmée "Il fait beau, il fait bon" (1971). Préparez-vous à danser et chanter sur les tubes d'un des chanteurs les plus populaires en France à l’occasion de l’énorme succès de l’album de reprises de M.Pokora. Extrait de l'émission "Cette soirée-là" du samedi 14 janvier 2017 sur TF1.