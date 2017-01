Cette soirée-là, la suite  

En deuxième partie de soirée à 23h30, " CETTE SOIREE-LA, LA SUITE ".Toujours depuis le Zénith de Paris, Nikos Aliagas vous propose de prolonger cette soirée de fête en musique.Au programme, tous les artistes présents interprètent leur tube du moment : Amir " On Dirait ", Slimane " Frérot ", Jenifer " Aujourd'hui ", Vianney " Je M'en Vais ", Marina Kaye " Homeless ", Black M " French Kiss ", Vincent Niclo " Aimer Est Un Voyage ", Tal " Le Temps Qu'il Faut ", Serge Lama " Bordeaux ", David Hallyday " Comme Avant ", Florent Mothe " J'attends Encore ", Ben L'Oncle Soul " The Good Life ", Gilbert Montagné " Viens Danser " , Véronique Sanson " Et je l'appelle encore " et les New Poppys " Non non rien n'a changé " ou encore M. Pokora…