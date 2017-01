Cette soirée-là  

1962. C’est l’année de la sortie du titre "Belles Belles Belles", premier tube qui marqua les esprits et la carrière fulgurante d’une légende de la chanson française : Claude François. A l’occasion de l’énorme succès de l’album de reprises de M.Pokora, TF1 vous invite à un concert événement depuis le Zénith de Paris et vous propose de revivre en chanson les plus beaux titres de "Cloclo" ! Préparez-vous à danser et chanter sur les tubes d'un des chanteurs les plus populaires en France !Les plus grands artistes français accompagnés d’une quarantaine de danseurs reprendront à leur manière "Belinda", "Alexandrie Alexandra", "Chanson populaire", "Si j’avais un marteau", "Le téléphone pleure", "Magnolias for ever"… et beaucoup d’autres succès de Claude François, pour vous offrir un show musical inédit.Seront présents Amir, Ben L’Oncle Soul, Black M, Camille Lou, Florent Mothe, Florent Pagny, Gilbert Montagné, Isabelle Boulay, Jenifer, Julien Clerc, Kids United, Lio, M.Pokora, Patrick Juvet, Serge Lama, Tal, Vincent Niclo et bien d’autres afin de nous faire revivre toutes ses célèbres chansons populaires.