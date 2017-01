M.Pokora et Black M - "Beggin' / Reste" (Claude François)  

M.Pokora retourne sur la scène du Zénith de Paris, une salle qui connait bien, pour un concert événement ce soir sur TF1. Accompagné de Black M, ils interprètent la célèbre chanson "Beggin' / Reste". Un mélange de la version originale "Beggin'" de Frankie Valli & The Four Seasons (1967) et de la version française de Claude François "Reste" (1968). Black M et M.Pokora revisitent cette chanson culte devant un public en délire ! En 2007, le duo norvégien Madcon avait aussi repris la chanson. Extrait de l'émission "Cette soirée-là" du samedi 14 janvier 2017 sur TF1.