M.Pokora - "Cette année-là" (Claude François)  

Cette année-là, c'était l'année 1962. En 1976, Claude François sort cette chanson qui rend hommage à l'année 1962, celle de la mort de Marilyn Monroe, de la sortie de West Side Story et de la sortie de sa chanson "Belles, belles, Belles", son premier tube qui marqua les esprits et la carrière fulgurante de cette légende de la chanson française. A l’occasion de l’énorme succès de l’album de reprises de M.Pokora, TF1 vous invite à un concert événement depuis le Zénith de Paris et vous propose de revivre en chanson les plus beaux titres de "Cloclo" ! Préparez-vous à danser et chanter sur les tubes d'un des chanteurs les plus populaires en France ! M.Pokora interprète la chanson phare du chanteur : "cette année-là" accompagné par ses "pokorettes". Extrait de l'émission "Cette soirée-là" du samedi 14 janvier 2017 sur TF1.