M.Pokora, Jeff Panacloc et Jean-Marc vont-ils trouver la perle rare des danseuses ?  

De grands artistes du moment sont réunis ce soir sur la scène du Zénith de Paris pour célébrer une icône de la chanson française : Claude François. Mais les sosies sont aussi des fans et des artistes à part entière ! M.Pokora, Jeff Panacloc et Jean-Marc désespèrent de trouver une danseuses pour faire partie de la troupe ! Est-ce que le sosie de Michel Polnareff fera l'affaire ? Ou alors la sosie de Dalida ? Ou peut-être les sosies du groupe YMCA ? Mais peut-être que cette dernière danseuse sera la perle rare ! Découvrez cette séquence décalée et hilarante en replay sur MYTF1. Extrait de l'émission "Cette soirée-là" du samedi 14 janvier 2017 sur TF1.