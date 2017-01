M.Pokora et Julien Clerc - "Magnolias For Ever" (Claude François)  

M.Pokora est de retour sur scène accompagné de Julien Clerc ! Les deux chanteurs interprètent une chanson emblématique de la discographie de Cloclo : "Magnolias for ever". On entend encore les choristes fredonnées "Your girl is crying in the night, is she wrong or is she right" et Claude François répondre "Je ne peux plus rien y faire !". Pour honorer cet artiste incomparable, une multitude d'artistes se succèdent sur la scène du Zénith de Paris ce soir sur TF1. M.Pokora et Julien Clerc, accompagnés par de sublimes danseuses, nous offrent une prestation exceptionnelle sur ce morceau indémodable. Extrait de l'émission "Cette soirée-là" du samedi 14 janvier 2017 sur TF1.