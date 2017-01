Michael Youn, alias Christelle Bazooka, passe le casting des MP's !  

Après Omar Sy, c'est au tour de l’humoriste Michael Youn/Christelle Bazooka de passer la casting pour tenter de faire partie de la troupe de danseurs de M.Pokora. Il va tout faire pour impressionner MP, Jeff Panacloc et Jean-Marc ! On apprend même que c'est une ancienne conquête de M.Pokora ! Il nous offre une séquence hilarante à regardez encore et encore. Extrait de l'émission "Cette soirée-là" du samedi 14 janvier 2017 sur TF1.