Les New Poppys interprètent "Non non rien n'a changé"  

Musique un jour, musique toujours ! Après avoir rendu hommage à l’indémodable Claude François, tous les artistes présents réinvestissent la scène du Zénith de Paris pour y interpréter leur tube. Votre soirée continue donc avec les New Poppys, le boys band nouvelle génération, qui vous livre cette fois-ci "Non non rien n'a changé", titre extrait de leur premier album "Chanter pour rêver". Le public est conquis, regardez ! — Extrait de l’émission « Cette soirée-là » du samedi 14 janvier 2017, à (re)voir sur MYTF1.