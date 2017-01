Tal - "It's the same old song" (Claude François)  

Cette soirée-là continue avec encore une multitude d'artistes rendant hommage à une figure emblématique de la chanson française : Claude François. Tal entre sur scène pour interpréter le titre "It's the same old song" ("C'est la même chanson"). Sur la scène du Zénith de Paris, la jeune chanteuse reprend ce titre avec ferveur accompagnée de plusieurs danseuses et de choristes. Tal nous offre une prestation hors du commun ! Extrait de l'émission "Cette soirée-là" du samedi 14 janvier 2017 sur TF1.