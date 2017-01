Zaho - "J'attendrai" (Claude François)  

La scène du Zénith de Paris accueille de nombreux artistes, chanteurs et comédiens, tous venus rendre hommage à un grand chanteur de variété française : Claude François. La soirée continue avec Zaho qui interprète le titre "J'attendrai" sortie en 1966. Préparez-vous à danser et chanter sur les tubes d'un des chanteurs les plus populaires en France à l’occasion de l’énorme succès de l’album de reprises de M.Pokora. Extrait de l'émission "Cette soirée-là" du samedi 14 janvier 2017 sur TF1.