Claude Onesta : "l’objectif est de gagner"

Tenants du titre décroché en 2015 au Qatar, les Experts s’imposent comme les grands favoris du championnat du monde à venir (11 au 29 janvier). L’équipe de France évoluera en effet à domicile et tout autre résultat qu’une victoire finale sera vécu comme un échec. Claude Onesta n’a pas dit le contraire face à la presse, en marge d’un entraînement des Bleus ouvert au public durant le stage de préparation de la sélection à Capbreton. A deux semaines du début de la compétition, l’ancien sélectionneur sait exactement où il veut emmener son équipe.

Le seul objectif est de gagner

Le manager général de l’équipe de France n’y va pas par quatre chemins : « Il est bien évident que pour nous, le seul objectif que l’on ait c’est de le gagner (…) Quand un Mondial est organisé en France, comment pourrait-on expliquer aux gens qu’on n’a pas l’ambition de le gagner alors qu’on va gagner des mondiaux chez les autres ? »

Une domination unique

Organiser ce Championnat du monde à domicile est évidemment un avantage pour les Bleus, mais c’est surtout le standing et le palmarès de cette équipe qui lui imposent des objectifs élevés. Rappelons que la France est tout simplement championne du monde et vice-championne olympique en titre. Les Experts n’ont de cesse de gagner depuis de nombreuses années, quelle que soit la compétition.

Les Experts ne sont pas invincibles

Les observateurs ont perdu l’habitude de voir l’équipe de France perdre. Cela peut arriver pourtant, comme l’ont démontré les derniers Jeux olympiques. Claude Onesta en a parfaitement conscience et tient à mettre en garde : « On sait que gagner relève de l’exploit à chaque fois et que nos adversaires sont suffisamment valeureux pour pouvoir nous faire échouer ».





Rendez-vous à partir du 11 janvier pour supporter l’équipe de France de handball lors du Championnat du monde 2017.