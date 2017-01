Les Bleus sur le toit du monde

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Dans une enceinte de l'AccorHotels Arena en ébullition et acquise à sa cause, l'équipe de France est remontée sur le toit du monde avec autorité.



Et de six !



Cinq mois après l'échec amer subi en finale des Jeux Olympiques de Rio, l'équipe de France à rajouté une nouvelle ligne à son interminable palmarès, entamé il y a vingt-deux ans. Pour «son» Mondial, sur ses terres, les Bleus ont su finir le travail en beauté. Opposée à une fringante sélection norvégienne, miraculée des demis, et qui a fait la tête au long de la première période, Karabatic & Co ont dû s'employer mais n'ont jamais tremblé. Le grand jeu des Bleus a connu son point d'orgue au retour des vestiaires dans le sillage d'un Vincent Gérard sur la lancée de ses dernières sorties et quelques artificiers qui ont fait feu de tout bois (Karabatic 6 buts, Guigou et Porte 5). Les Experts enregistrent une neuvième victoire en neuf rencontres, signant un parcours parfait.



France - Norvège : Le clapping des Experts !

La culture de la gagne



Une victoire qui confirme que le handball, en France, n'est pas qu'une histoire de générations et de quelques hommes mais bel et bien une place forte (la plus forte?) su sport hexagonal. La sélection a tourné la page Claude Onesta sans fracas et, sous les ordres de Didier Dinart, entamé un impressionnant renouvellement qui a donné aux jeunes pousses - Ludovic Fabregas (20 ans), Nedim Remili (21 ans) - les coudées franches au sein d'un effectif où continuent de veiller les cadres. Une sélection inter-générationnelle qui a encore de beaux jours devant elle et qui vient d'en vivre un à nul autre pareil.