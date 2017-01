Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

L'équipe de France a repris le match en main et se dirige vers la victoire.



Les Bleus ont clairement pris le dessus sur sur des Norvégiens dépassés physiquement en seconde période. Plus rien ne semble pouvoir arrêter les Bleus qui se lâchent de plus en plus à l'image de Valentin Porte auteur d'une belle roucoulette (23-18, 37e)