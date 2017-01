Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Début de match compliqué pour les hommes de Dinart qui font la course derrière.



Le beau but de Sorhaindo en vidéo

Rarement menée dans ce championnat du monde, la France peine à sortir la tête de l'eau dans cette première période et fait la course au score derrière les Norvégiens. Valentin porte participe à cette remontée en inscrivant le huitième but des Bleus (8-10, 16e).