La demi-finale France-Slovénie en chiffres

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Entre une formation bardée de titres et de récompenses et une autre à la conquête de sa plus grande performance en compétition internationale, le rapport de forces penche nettement en faveur de la bande à Dinart et Gille.







1 - La France est la seule formation présente dans le dernier carré des Jeux Olympiques de Rio encore en lice dans ce Mondial.



1 - Depuis les JO de Sydney en 2000, les Slovènes n'ont battu qu'une seule fois l'équipe de France. C'était lors du deuxième tour de l'Euro 2004 organisé en... Slovénie. Elle a notamment été dominée deux fois en préparation à Toulouse puis Montpellier au début du mois (29-27, 33-26).

2 - Les Slovènes atteignent pour la deuxième fois de leur histoire le stade des demi-finales mondiales, de nouveau après les JO. Ils avaient fini 4es en Espagne.



5 - Le nombre de passes décisives délivrées par Nikola Karabatic, par ailleurs auteur de trois buts, lors du quart de finale contre les Suédois (33-30). Il en compte 36 dans ce Mondial.



11 - Les Français ont atteint pour la onzième fois le dernier carré mondial, qu’ils n’ont manqué que deux fois (1999 et 2013) depuis 1993 et la finale perdue contre la Suède.



Equipe de France : La relève des Bleus

31 - Avec 31 buts inscrits, Marguc Gasper est le meilleur buteur slovène de la compétition, le 20e toutes sélections confondues. Côté français, le meilleur artilleur se nomme Kentin Mahé avec 28 réalisations.



28,6 - La France est la nation ayant la moyenne d'âge la plus élevée en demies. A titre de comparaison, celle de la Slovénie (25,4) en dit long sur la différence d'expérience entre les deux adversaires du jour.



83 - Le nombre total de buts marqués au près par l’équipe de France. Beaucoup plus que son adversaire en demies (47).



167 - Avec 167 buts encaissés, la France présente la meilleure défense des quatre demi-finalistes. La Slovénie est la pire avec 192 buts.



218 - Le nombre total de buts marqués par les Bleus, contre 215 pour la Slovénie, dans ce Mondial 2017. Le pourcentage des Slovènes reste néanmoins le meilleur du tournoi avec 68% de réussite.