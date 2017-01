Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

La rencontre entre Suédois et Français tient ses promesses avec une entame de rencontre où les deux sélections se rendent coup pour coup.

Aucune des deux sélections ne prend pour le moment l'ascendant.





Valentin porte les Bleus

L'entame de ce quart de finale entre Suédois et Français est des plus tendue avec deux formations qui restent dans un mouchoir de poche au tableau d'affichage. Dans le clan des Bleus, Ludovic Fabregas et Valentin Porte (voir vidéo) se chargent d'alimenter la marque des Bleus.