France - Suède : Karabatic libère la France avec un but d'anthologie

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Plutôt discret jusque-là, Nikola Karabatic inscrit un but ô combien important à l'ultime minute du jeu.

Alors que la Marseillaise retentit avec force dans les tribunes à l'abord du money-time, c'est la star de l'équipe de France, surveillée de près par les défenseurs suédois jusque-là, qui inscrit le but décisif. Au terme d'une attaque placée qui dure, le joueur du PSG finit par passer son bras pour marquer à six mètres et préserver les trois longueurs d'avance des Bleus (32-29). A une minute du terme, la messe est dite. La France verra les demis.