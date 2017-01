France - Suède : le but libérateur de Narcisse

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Transparent en première période, le joueur du Paris Saint-Germain est sorti de sa boîte au bon moment pour redonner du souffle et de l'espoir à ses coéquipîers.

55' France 30 - 27 Suède : voir le but de Narcisse en vidéo





La victoire semble avoir choisi son camp dans l'enceinte Pierre-Mauroy. Après avoir donné une première fois trois longueurs d'avance à la France à la 55e minute, Daniel Narcisse récidive deux minutes plus tard. Le Réunionnais s'envole pour son deuxième et dernier but de la soirée et libère le public lillois (31-28). A trois minutes du terme de la rencontre, la victoire est en vue pour les Bleus.