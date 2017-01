3 bonnes raisons de regarder Chicago Med

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Vous le savez, ce soir les médecins de Chicago Med débarquent dès 20h55 sur TF1. Petit rappel pour celles et ceux qui n’auraient pas encore découvert la bande-annonce de cette nouvelle série qui s’annonce d’ores et déjà passionnante.Dans Chicago Med, les urgentistes sont confrontés à des cas médicaux délicats et à des choix éthiques difficiles ! Sang, action et suspense, préparez-vous à suivre les aventures de vos futurs chirurgiens préférés ! Et si vous hésitez encore à découvrir cette série, voici 3 bonnes raisons de passer votre soirée avec ces médecins dès 20h55 sur TF1.



Elle est réalisée par Dick Wolf

Chicago Med est réalisée par Dick Wolf, le big boss des séries à succès. Il fait partie avec Shonda Rhimes des grands noms du monde de la télévision. New-York Police Judiciaire, New-York Unité spéciale, Chicago PD, Chicago Fire font notamment partie de son palmarès. Aucun risque, donc, d’être déçu par cette série.





Une série dynamique et percutante



Au-delà des storylines et des personnages, Chicago Med donne la possibilité aux téléspectateurs de se plonger dans d’autres séries, puisque de nombreux crossovers avec Chicago PD et Chicago Fire sont au programme. Chicago Med est une série dynamique, pleine de surprises et surtout percutante.

Une série avec des médecins très sexy



Cerise sur le gâteau : des médecins très sexy composent le casting. En plus de vous plonger dans l’intrigue, les téléspectateurs vont pouvoir également apprécier le physique avantageux des médecins.





Rendez-vous ce soir à 20h55