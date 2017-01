5 Choses à savoir sur Yaya Dacosta, l’interprète de la jolie April !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Mardi soir TF1 diffusait les premiers épisodes de sa toute nouvelle série médicale: Chicago Med ! Parmi les acteurs de cette nouvelle production made in Dick Wolf, on retrouve la jolie Yaya Dacosta ! MTF1 vous en dit plus sur l’actrice.

Elle a débuté en tant que mannequin !



En 2004 l’Amérique tombe sous le charme d’une beauté métissée : Yaya Dacosta ! Finaliste de la célèbre émission Top Model Usa, elle termine deuxième derrière Eva Pigford. Même si elle ne gagne pas le programme, elle réussit à se démarquer et débute une carrière de mannequin internationale ! Signée chez Ford Models et Models 1, elle tourne également dans de nombreuses publicités (Garnier, Sephora, Oil of Olay…).



Dance with me, ses premiers pas en tant qu’actrice…

Alors qu’elle est au top niveau dans le mannequinat, Yaya Dacosta décide de se lancer dans une carrière d’actrice. Elle commence en apparaissant dans la série Eve. Par la suite elle obtient l’un des rôles principaux du film Dance With Me en 2006, aux côté de Antonio Banderas et Alfre Woodard ! Rien que ça ! Gagnant en notoriété, on la retrouve dans plusieurs projets cinématographiques ( The Messenger, Tron : L’Héritage, Le Majordome…). Véritable touche-à-tout, on retrouve la jeune femme dans de nombreuses séries télévisées : La Force du Destin, Ugly Betty , New-York Unités Spéciales…

Elle incarne une icône de la chanson au cinéma !

Prouvant au fil du temps son indéniable talent d’actrice, Angela Bassett décide de lui confier le rôle principal du biopic su Whitney Houston ! Elle est donc choisie pour interpréter The Voice dans le téléfilm Whitney : destin brisé. L’un des rôles les plus compliqués de sa carrière d’actrice : « toutes les scènes étaient compliquées à jouer puisque je devais rester fidèle à ce personnage, qui n’est pas sorti de l’imagination d’un scénariste. C’est une vraie personne qui a réellement vécue tout cela, et que tout le monde aimait. Il y avait une pression afin de rester dans les faits, de ne pas être outrageant tout en respectant la personne qu’elle était. » Un téléfilm que les téléspectateurs de TF1 ont pu découvrir en août dernier.



Elle parle plusieurs langues !

Yaya Dacosta est une afro-américaine, née d’un père brésilien et d’une mère originaire du Nigéria. Son métissage la pousse à s’intéresser aux cultures étrangères ! Elle parle donc couramment l’anglais, le portugais, le français et l’espagnol ! Elle a également des notions de japonais et de kiswahili. Elle a par ailleurs fait ses études au Brésil et en République Dominicaine.



L’actrice la mieux payée en 2017 ?

A seulement 34 ans, Yaya Dacosta serait en tête du classement des actrices les mieux payées, avec un revenu estimé à … 75 millions d’euros durant l’année 2016 ! Selon le magazine économique People With Money, l’interprète d’April serait à la tête d’une fortune de 215 millions d’euros ( patrimoine immobilier, contrats publicitaires, restaurants, ligne de vêtements…) !







