Chicago Med : 5 choses à savoir sur Oliver Platt

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Lancée mardi dernier sur TF1, Chicago Med est l’un des événements de la rentrée 2017 pour la Une. Il faut dire que cette série médicale n’est autre que l’un des derniers bébés de l’incontournable Dick Wolf, un des rois des séries aux Etats-Unis. Un homme devenu célèbre pour avoir créé et produit New York, unité spéciale, New York, police judiciaire ou encore Chicago Fire.

Spin-off de Chicago Police Department et Chicago Fire, Chicago Med rassemble de nombreux visages déjà connus des téléspectateurs. Yaya DaCosta, alias l’infirmière April Sexton, est déjà apparue dans la série culte Ugly Betty. Colin Donnell a lui été aperçu dans des épisodes d’Arrow et d’Unforgettable tandis que Brian Tee affiche dans sa filmographie la série Grey’s Anatomy, mais également les films Fast and Furious : Tokyo Drift ou encore Wolverine, le combat de l’immortel. Torrey DeVitto a pour sa part tourné dans Les Frères Scott, Vampire Diaries ou encore Les Experts : Miami.

Parmi les comédiens présents au casting de cette série qui a été suivie, pour son lancement, par 4 190 000 téléspectateurs, on retrouve également Oliver Platt dans la peau du Dr Daniel Charles. Avant de retrouver ce mardi 10 janvier à 20h55 trois épisodes inédits de Chicago Med, voici 5 choses à savoir sur ce comédien talentueux.





Une enfance mondiale

S’il a vu le jour au Canada le 12 janvier 1960, il a passé une grande partie de sa jeunesse loin du continent américain. Grâce à son père diplomate qui a notamment officié aux Philippines et au Pakistan, il a vécu une partie de sa vie au Moyen-Orient ou encore en Asie.





Il a une cousine royale

Quel est le point commun entre Lady Di - Princesse de Galles et mère des princes Harry et William – et Oliver Platt ? Aucun, nous direz-vous. Et pourtant, le comédien de Chicago Med est un lointain cousin de l’ex-femme du Prince Charles décédée en septembre 1997. Et ce grâce à l’une de ses ancêtres (du côté de sa mère) qui n’était autre que la sœur du grand-père maternel de la Princesse de Galles.





Les planches avant tout

Piqué par le virus de la comédie lorsqu’il a 9 ans, Oliver Platt a fait des études d’art dramatique à l’Université Tufts dans le Massachusetts. C’est sur les planches qu’il démarre sa carrière de comédien avant de se tourner, plusieurs années plus tard, vers le grand et le petit écran. S’il aime toujours autant le théâtre, il privilégie désormais la télévision et le cinéma. Des rôles financièrement plus intéressants pour lui qui est marié et père de trois enfants.





Il aime la gastronomie

Oliver Platt aime la bonne chère. Et il le prouve d’ailleurs sur les réseaux sociaux. Il partage ainsi régulièrement, avec ses fans, des clichés d’appétissants plats dégustés par ses soins.





Fried Baloney Sammy @auchevalchicago w baloney lovin bro @Plattypants o my sweet lord Une photo publiée par Oliver Platt (@oliverplatt) le 22 Oct. 2016 à 22h40 PDT





Il a choisi son camp en politique

Actif sur les réseaux sociaux, Oliver Platt n’a pas caché qu’il soutenait Hillary Clinton lors de la présidentielle américaine de 2016. Son message posté après la victoire de Donald Trump en disait d’ailleurs long sur son sentiment face au résultat du vote.





Une photo publiée par Oliver Platt (@oliverplatt) le 10 Nov. 2016 à 6h17 PST