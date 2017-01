Chicago Med : Mais à qui est cette petite fille craquante en pompier ?

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Depuis la naissance de son premier enfant, une petite fille baptisée Madelyn Skyler Tee née le 10 août 2015, l’une des stars de la série Chicago Med est sur un petit nuage. Très fier de son adorable progéniture, il dévoile régulièrement sur son compte Instagram de tendres instantanés de famille.

Il y a quelques jours, le papa comblé a ainsi mis en ligne une série de clichés montrant sa petite fille, dans une veste de pompier, prenant la pose au cœur d’une caserne reconstituée au sein du Musée pour enfants de Chicago. Une photo qui est également l’occasion pour le comédien de faire un clin d’œil à Chicago Fire, la série qui a donné naissance à Chicago Police Department et Chicago Med. "Elle s'entraine pour @nbcchicagofire #baby #girl #firefighter #hero #girlpower”, a-t-il ainsi écrit.

Très craquante dans son uniforme trop grand pour elle, l'enfant qui se prend pour un soldat du feu n’est autre que la fille de Brian Tee, qui incarne le Dr Ethan Choi dans Chicago Med. Une série à retrouver ce mardi soir à partir de 20h55 sur TF1. Si le comédien peut se vanter d’avoir une héritière aussi jolie, il peut aussi être fier de sa belle carrière. Avant d’exploser dans Chicago Med, il est également apparu dans les séries Grey’s Anatomy ou encore Marvel Agents du S.H.I.E.L.D.

Et ce n’est pas tout puisqu’il affiche sur son tableau d’honneur une belle liste de films à succès tels que Austin Powers dans Goldmember, Fast and Furious Tokyo Drift, Fast and Furious 7 ou encore Jurassic World.

All in a days work as a trainee of @nbcchicagofire #baby #girl #firefighter #hero #girlpower Une photo publiée par BT (@brian_tee) le 19 Janv. 2017 à 20h14 PST



Découvrez ci-dessous un extrait de Chicago Med diffusé ce soir à partir de 20h55 sur TF1 :

A break from the cold... just hanging. #MadSky #Pops. Une photo publiée par BT (@brian_tee) le 10 Janv. 2017 à 11h55 PST