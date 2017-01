Chicago Med : le Docteur Rhodes est le meilleur ami d’Arrow !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

La nouvelle série de Dick Wolf, Chicago Med, est un dérivé de Chicago Police Department. Centrée sur l’univers médical, elle met en lumière le quotidien mouvementé de l’équipe d’urgentistes du Chicago Medical Center. Justement parmi les médecins de cet hôpital, il y a un qui ne laisse pas les femmes indifférentes… Il s’agit du séduisant Docteur Rhodes, chirurgien issu d’une famille reconnue de Chicago.

Interprété par Colin Donnell, l’acteur est également connu pour avoir tenu le rôle de Tommy Merlyn, le meilleur ami d’Oliver Queen dans Arrow ! S'il n’a joué que dans une saison de la série, son personnage a pourtant marqué les esprits ! Fils du puissant et riche Malcom Merlyn, tout comme Oliver Quenn, il est une figure emblématique du monde de la nuit ! A la disparition d’Oliver, il entame une relation avec la fiancée de celui-ci…

De retour dans Arrow ?

Si depuis son départ de Arrow, Colin Donnell se concentre sur Chicago Med, il n’exclut pas pour autant la possibilité de faire son retour dans l’univers DC Comics ! Lors d’une interview à TVline, il a confié qu’il serait "si heureux d'être de retour sur Arrow ou sur Legends of Tomorrow, de quelque manière que ce soit. Il doit bien y avoir quelque part où un Tommy malfaisant apparaît. Je veux qu'il soit totalement différent de ce qu'il était avant… J'ai adoré travailler avec cette équipe et je l'ai toujours dit, à tout moment s'ils ont des trucs pour moi et si cela fonctionne avec mon emploi du temps, je serai ravi de revenir, et encore plus maintenant. Je n'ai pas le sentiment que j'ai quitté la famille DC, en aucune façon"



En attendant de retrouver l’acteur dans Legends of Tomorrow, MYTF1 vous propose d’admirer le beau Colin Donnell dans le replay de Chicago Med !