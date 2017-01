Chicago Med : ce que vous ignoriez sur Torrey DeVitto !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Dans Chicago Med, Torrey DeVitto incarne Natalie Manning, une jeune pédiatre originaire de Seattle en stage de médecine à Chicago. Mais qui est cette jolie comédienne dont le visage est bien connu des amateurs de séries ? Voici 3 choses que vous ne saviez probablement pas sur la jeune femme :





Une habituée des séries télévisées

Torrey DeVitto fait partie de ces actrices au visage familier… Vous vous dites que vous l’avez déjà vu quelque part, mais vous ne vous rappelez sûrement plus ! Pas de souci, MYTF1 va vous rafraîchir la mémoire. En 2007, elle joue Karen, l’un des rôles principaux de la série Beautiful People. Par la suite en 2009, elle incarne Carrie, la nounou psychopathe de Jamie dans la série Les Frères Scott. Grâce à son jeu d’actrice quasi parfait, la jeune femme est contactée pour jouer un rôle secondaire dans la série Pretty Little Liars (Melissa Hastings). En 2012, Torrey DeVitto, intègre le casting de Vampire Diaries dans la peau du Docteur Meredith Fell. En parallèle, elle rejoint le casting de la septième saison d’American Wives dans le rôle de Maggie Hall. Vous comprenez mieux pourquoi son visage ne vous était pas si inconnu…





En couple avec un Vampire…

Torrey DeVitto était mariée à l’un des Frères Salvatore de la série Vampire Diaries… Lequel ? Il s’agit de Stefan Salvatore interprété par le séduisant Paul Wesley. C’est en 2007 que leur idylle voit le jour, lors du tournage de Killer Movie. Le couple se marie en 2011 puis divorce après six ans de vie commune. A noter que les amoureux se sont retrouvés à jouer ensemble dans Vampire Diaries !



Elle défend la cause animale

En plus d’être une très bonne actrice, Torrey DeVitto a également un grand cœur ! Après avoir collaboré avec la PETA en protestation contre le port du cuir et de la fourrure, elle a décidé de lutter contre la dissection des animaux en classe ! Elle n’hésite pas à interpeller les étudiants en leur posant la question : « Si vous refusez de disséquer votre animal de compagnie, alors pourquoi vous disséquez cet animal? » Selon l’actrice, la dissection virtuelle est la meilleure solution pour sauver les animaux, et « permet aussi aux écoles d’économiser de l’argent et aide l'environnement en épargnant le recours aux produits chimiques toxiques généralement utilisés pour embaumer les animaux. »





