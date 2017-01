Chicago Med : Retour sur la déclaration d’amour de Will à Nathalie !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Dans l’épisode « Entre deux » de Chicago Med diffusé hier soir sur TF1, les téléspectateurs ont pu assister au premier baiser entre Will et Nathalie ! S’il était logique pour nous que le comportement étrange du Dr Will envers Natalie cachait des sentiments… De son côté Natalie n’a rien vu venir !

Après s’être disputé sur le cas d’un patient souffrant de diabète, Will prend la décision de venir s’excuser envers Natalie, et surtout d’admettre sa part de tort, allant jusqu’à se décrire comme étant « le pire des crétins » ! Une vraie surprise pour la jeune femme, qui ne comprend pas l’attitude désagréable de son collègue envers elle depuis son arrivée : « Pourquoi tu passes ton temps t’en prendre à moi ? D’abord tu viens vers moi, ensuite tu m’envoies balader ! Tu me demandes mon avis et ensuite tu m’ignores… C’est blessant ! Tu n’oserais traiter personne d’autres comme ça, alors pourquoi moi ? »

Après quelques seconde de silence, Will semble surpris et demande à Natalie si elle ne connaissait pas la réponse à cette question. Evidemment Natalie étant pédiatre, et non voyante, lui a répondu : « Non, je ne sais pas ». Et c’est là, enfin, que le Dr Will Halstead prend les devants, et décide d’embrasser la jolie Natalie !







