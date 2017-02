Chicago Med : comment Torrey DeVitto et Colin Donnell ont préparé les rôles de Nathalie et Connor

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Après le succès de Chicago PD et Chicago Fire, le producteur américain Dick Wolf a lancé Chicago Med. Une série qui a nécessité, et nécessite toujours au quotidien, une préparation exemplaire afin de se montrer crédible. Les deux premiers à le reconnaître ne sont autres que deux des membres du casting les plus importants : Torrey DeVitto, alias le docteur Nathalie Manning, et Colin Donnell, aka le docteur Connor Rhodes. Tous deux ont en effet dû se soumettre à une préparation intense afin de construire leur personnage, et apprennent tous les jours à se mettre dans la peau de médecins.



De passage à Monte-Carlo, le duo s’est entretenu avec le site Toutelatele.com sur la façon dont ils ont abordé leur rôle. "Avant de commencer les tournages de la série, nous avons passé une semaine ensemble à travailler avec des médecins très professionnels", a ainsi confié Colin Donnell. "Nous avons deux consultants hyper qualifiés qui travaillent en plus avec nous sur le plateau de Chicago Med", a-t-il précisé, ajoutant que les deux comédiens avaient appris les bases du fonctionnement d’un hôpital et du travail de médecin pendant leur formation. Les tournages sont également un apprentissage continu et de vrais médecins, sages-femmes et chirurgiens viennent renforcer les effectifs en tant que conseillers.



Torrey DeVitto insiste d'ailleurs sur la façon dont la médecine est représentée dans la série, par rapport à d’autres. "Je pense que Chicago Med sort du lot. Nous honorons beaucoup de choses et nous essayons de respecter au mieux la réalité médicale", a-t-elle ainsi souligné. "Ce n’est pas juste une série médicale procédurale", a-t-elle relevé. Précisant que le travail du show était de trouver et maintenir "l’équilibre parfait entre les drames personnels et les drames médicaux".



