Chicago Med : quand Torrey DeVitto (Dr Nathalie Manning) terrorisait les Frères Scott

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Le monde de la télévision américaine s’avère tout petit au final. À titre d’exemple, après avoir été la reine des Frères Scott entre 2003 et 2012, Sophia Bush est désormais la vedette d’une autre série à succès : Chicago Police Department. Toutes deux diffusées sur TF1. Et Sophia Bush n’est pas la seule. La nouvelle série Chicago Med, dérivée de Chicago PD justement et dont les premiers épisodes ont été diffusés le 3 janvier, fait figurer au casting une actrice bien connue du petit écran : Torrey DeVitto.



Si son nom n’est peut-être pas familier, son visage, lui, l’est. Car oui, l’interprète du Docteur Nathalie Manning n’est autre qu’une ancienne actrice… des Frères Scott ! Souvenez-vous, lors des saisons 5 et 6, la nounou de Jamie, un poil trop présente dans la vie de l’enfant, devient folle et décide d’enlever le garçon, et de tuer Haley et Dan ! Et bien la nounou en question, Carrie, est incarnée à l’écran par Torrey DeVitto.



Et la jeune femme ne s’est pas arrêtée là. Entre 2012 et 2013, on l’a également retrouvée au générique d’une autre série américaine très appréciée du public : The Vampire Diaries. Elle y jouait le Docteur Meredith Fell lors des saisons 3 et 4, qui utilisait le sang des vampires pour guérir des patients. Amoureuse d’Alaric (Matthew Davis), elle a tenté de lui venir en aide quand celui-ci a traversé une sombre période.



Petite anecdote : côté cœur, Torrey DeVitto a été en couple avec l’acteur Paul Wesley, qui incarne Stefan Salvatore dans The Vampire Diaries, entre 2007 et 2013. À l’époque où l’Américaine avait rejoint l’équipe de Mystic Falls, les deux comédiens étaient même mariés… Un petit monde en somme.





Elevator selfie! #OTHReunion in Montreal 🇨🇦😍 Une photo publiée par Torrey DeVitto (@torreydevitto) le 22 Août 2015 à 8h30 PDT





To torture or not to torture... That IS the question.... Muahaha 😈 Une photo publiée par Torrey DeVitto (@torreydevitto) le 22 Août 2015 à 8h37 PDT





#Repost @antwontanner2214 with @repostapp. ・・・ #fwtm me and the crew 🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾😁😁😁😎😎😎😎 @joylenz @stephencolletti @ptothejohan @daphnezuniga @torreydevitto @antwontanner2214 Une photo publiée par Torrey DeVitto (@torreydevitto) le 22 Août 2015 à 11h45 PDT





VIDEO. Découvrez ce qui vous attend le 10 janvier dans les nouveaux épisodes de Chicago Med