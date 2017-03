Chicago Med : un nouvel épisode crossover avec Chicago PD en préparation ?

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med… Trois séries, trois équipes, une seule et même ville. Dans l’univers créé par Dick Wolf, les interactions entre les membres des différents shows sont nombreuses. Notamment entre Chicago Med et Chicago PD, en raison des liens, familiaux notamment, qui unissent certains personnages. Les deux équipes, respectivement emmenées par Torrey DeVitto et Sophia Bush, se sont récemment retrouvées pour de nouvelles aventures en commun. Du moins si l’on en croit l’un des derniers clichés postés sur son compte Instagram par l’ancien interprète de Brooke Davis dans Les Frères Scott.

Sur la photo publiée on peut voir Sophia Bush en compagnie de ses acolytes Jesse Lee Soffer, Marina Squerciati et donc Torrey DeVitto. Tous sont en plein tournage, un sourire jusqu’aux oreilles. Et ce n’est pas la première fois que l’Américaine postait ce genre de clichés. Lors de leurs journées off, les équipes des différents univers Chicago aiment également passer du temps ensemble, comme le montrent les clichés des comptes Instagram de plusieurs acteurs.

Jusqu’à présent les équipes de Chicago Med et Chicago PD avaient surtout collaboré avec celle de Chicago Fire, la série mère en quelque sorte. On ne compte plus les fois où Jesse Spencer, Chase dans Dr House, et Taylor Kinney sont allés rendre visite à Sophia Bush et Jason Beghe. En 2016, les castings de Chicago Med et Chicago PD avaient collaboré ensemble pour leurs tout premiers épisodes communs. Il semblerait donc, selon Sophia Bush, que la production ait décidé de renouveler l’expérience.









Chicago ladies book club ❤️ #Troop773 ❤️ So honored to know these fabulous women! 'Underground Railroad' by Colson Whitehead evoked so many wonderful, thought provoking conversations. Lucky to know these humans. Onto the next 📚! Une publication partagée par Torrey DeVitto (@torreydevitto) le 3 Oct. 2016 à 7h33 PDT





I had no idea I was this terrible at skating ... No idea. #Repost @sophiabush with @repostapp. ・・・ #squadskating (to be clear NOT the same as speed skating) and the coat is obvs #fauxfosho Une publication partagée par Torrey DeVitto (@torreydevitto) le 7 Févr. 2016 à 0h18 PST

VIDEO. Retour sur la saison 2 de Chicago PD