Plus qu’une équipe d’acteurs, de vrais amis

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Créée par Dick Wolf, la série Chicago Med relate les aventures des médecins du Chicago Medical Center. Depuis 2015, le quotidien des acteurs du show est rythmé par les tournages. Et passer des heures ensemble, ça crée forcément des liens indéfectibles. Très active sur les réseaux sociaux, Torrey DeVitto, qui joue le rôle de la pédiatre Natalie Manning, poste régulièrement des clichés de leur temps libre. Début janvier, elle partageait le retour de Chicago Med sur la chaîne américaine NBC avec son partenaire Nick Gehlfuss (Will Halstead). Une vidéo où l’on voit l’acteur envoyer des bouteilles d’eau sur la tête de sa collègue, Torrey DeVitto. Une complicité évidente à entendre les rires de l’actrice. Plus récemment, elle annonçait le retour de la série sur le petit écran avec une vidéo, toujours accompagnée de ses acolytes, Nick Gehlfuss et Brian Tee (l’urgentiste Ethan Choi).

L’équipe est aussi très proche des autres acteurs de Chicago Fire et Chicago PD d’où est issu le spin-off. Ce n’est pas un hasard si Torrey DeVitto et Sophia Bush sont amies. Les deux actrices s’étaient d’ailleurs rencontrées sur le tournage de la série Les Frères Scott. Depuis la création des trois shows, il n’est pas rare de voir à l’écran des crossovers. Une véritable famille.





Perspective 1 of 3. Go to @nickgehlfuss and @brian_tee to see theirs. See ya tonight for an all new #chicagomed ! (NBC @9/8c) Une vidéo publiée par Torrey DeVitto (@torreydevitto) le 12 Janv. 2017 à 14h57 PST

Retrouvez le replay de l'épisode 9 de la saison 1