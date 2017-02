Pourquoi les séries Chicago Med et Chicago PD seront-elles liées à vie ?

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Ah le pouvoir de l’affiliation ! Dans la réalité humaine, une lignée est assurée par des descendants. Et bien dans le monde des séries télévisées, c’est la même chose. La preuve en est avec l’univers "Chicago". Certes, les équipes de Chicago Fire, Chicago PD et Chicago Med interviennent souvent les unes chez les autres, comme le montrait, à titre d’exemple, l’épisode diffusé le 1er février de la série Chicago PD. Mais surtout et aussi, car les producteurs ont fait en sorte que les trois univers soient en quelque sorte liés "par le sang".



C’est ainsi qu’en examinant plus attentivement les personnages de chacune des trois séries, on trouve des liens de parenté avec une autre. Tout commence avec la « série mère » Chicago Fire, dans laquelle Gabriella Dawson, membre de l’équipe paramédicale, œuvre tous les jours aux côtés des équipes de pompiers. Mais à y regarder de plus près, Gabriella n’est autre que la sœur du détective Antonio Dawson, membre de l’équipe du sergent Hank Voight dans… Chicago PD ! Premier lien de "parenté" donc.

Et ce n’est pas tout. Antonio Dawson fait partie de la même équipe qu’Erin Lindsay, alias Sophia Bush, et Jay Halstead, incarné par Jesse Lee soffer, dans la série Chicago PD. Mais ce que l’on sait moins, c’est que le jeune détective est en réalité le frère du docteur en chirurgie Will Halstead, de l’équipe du Chicago Medical Center. Les deux hommes ont d’ailleurs eu l’occasion de tourner ensemble à l’occasion des épisodes crossover entre les deux séries. Et s’amusent même ensemble en dehors des plateaux de tournage…





Good times last night with this crew at the World Series! Would have been even better if we pulled off the W. Let's get em tonight @cubs ! #Cubbies #WorldSeries Une photo publiée par Jesse Lee Soffer (@jesseleesoffer) le 30 Oct. 2016 à 13h42 PDT





The brothers Halstead. As long as it's in the family! #ChicagoMed #ChicagoPD @shrinershospitals #WirlyCruzCup2 #Halstead2X Une photo publiée par Jesse Lee Soffer (@jesseleesoffer) le 5 Déc. 2016 à 12h53 PST

