Saurez-vous reconnaître cette actrice devenue pédiatre ?

Par Marine Madelmond

Vous vous souvenez sans doute de "nounou Carrie" dans Les Frères Scott ou encore de Mélissa Hastings dans la série Pretty Little Liars ? Cette actrice, âgée aujourd’hui de 32 ans, joue désormais le rôle de Nathalie Manning, une des pédiatres de l’hôpital de la série Chicago Med. Vous avez trouvé ? Il s’agit évidemment de Torrey DeVitto. La belle a offert une jolie surprise à ses fans en partageant une photo de famille sur son compte Instagram. L’actrice y apparaît avec de longs cheveux au côté de sa petite sœur, Maryelle : "Est-ce déjà le Throwback Thursday ? Retour dans les années 90 avec le style DeVitto", a-t-elle écrit.

Ce cliché de famille a suscité de nombreux commentaires de la part de ses abonnés : "Vous êtes tellement mignonnes et vous vous ressemblez tellement", peut-on lire à plusieurs reprises. Mais ce n’est pas la première fois que Torrey DeVitto partage des photos de famille. Début 2016, elle a ainsi publié un cliché avec son grand père, accompagné du message suivant : "Retour à mon premier vrai rencart. Tu as mis la barre haut, papi." Une photo pleine d’amour et de tendresse qui a ravi ses fans. Très proche de sa sœur, Torrey Devitto poste aussi de nombreuses photos avec elle, durant leurs sorties et leurs vacances.





Is it #tbt yet? 90s GANGSTER.. DeVitto style. 😂 Une photo publiée par Torrey DeVitto (@torreydevitto) le 28 Déc. 2016 à 21h32 PST

