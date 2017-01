Le saviez-vous ? Dans la vie, Torrey DeVitto est une grande amie de Sophia Bush

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Le monde des séries télévisées est très petit. Surtout si l’on observe à la loupe le casting de deux des séries fortes du moment : Chicago Med et Chicago PD. Torrey DeVitto et Sophia Bush y sont respectivement les deux héroïnes, et n’hésitent pas à se montrer solidaires et ensemble lors des événements réunissant les deux univers. Mais surtout, les deux actrices sont de réelles amies dans la vraie vie.



Sophia Bush et Torrey DeVitto se connaissent en effet depuis l’époque des Frères Scott. La seconde ayant interprété durant plus d’une saison la babysitter folle de Jamie Scott qui a attenté à la vie de Haley et Dan. Depuis son passage sur le tournage du show télévisé, Torrey DeVitto a gardé contact avec une bonne partie de l’équipe, et participe même aux réunions de groupe plusieurs fois dans l’année. Elle est notamment restée très proche de Sophia Bush, et maintenant qu’elles se sont retrouvées à Chicago, les deux comédiennes n’hésitent pas à multiplier les sorties ensemble, que ce soit pour prendre un verre ou s’offrir une séance de patinage sur glace, en compagnie de leur bande d’amis. Il y a fort à parier que Sophia Bush et Torrey DeVitto partageront de nouveau l’affiche, Chicago Med étant un spin-off de Chicago PD.





#oth reunion meets #oneChicago 💥 Une photo publiée par Torrey DeVitto (@torreydevitto) le 5 Janv. 2016 à 19h40 PST





peanuts (and one sleeping beauty) #longday #greatday #fam #likeitwasyesterday #pickuprightwhereweleaveoff #hitmewithyourbestshot #purplereign Une photo publiée par Sophia Bush (@sophiabush) le 22 Août 2015 à 22h27 PDT









Chicago ladies book club ❤️ #Troop773 ❤️ So honored to know these fabulous women! 'Underground Railroad' by Colson Whitehead evoked so many wonderful, thought provoking conversations. Lucky to know these humans. Onto the next 📚! Une photo publiée par Torrey DeVitto (@torreydevitto) le 3 Oct. 2016 à 7h33 PDT





#selfie time! #paleyfest Une photo publiée par Torrey DeVitto (@torreydevitto) le 19 Mars 2016 à 21h11 PDT





#squadskating (to be clear NOT the same as speed skating) and the coat is obvs #fauxfosho Une photo publiée par Sophia Bush (@sophiabush) le 6 Févr. 2016 à 20h46 PST





Elevator selfie! #OTHReunion in Montreal 🇨🇦😍 Une photo publiée par Torrey DeVitto (@torreydevitto) le 22 Août 2015 à 8h30 PDT

